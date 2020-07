Mitu maapiirkonna teed saab korda

Vinni vallas asuv Rajaküla tee on eelkõige kohaliku tähtsusega, kuid oluline nii põllumajandusettevõtetele kui ka piirkonna elanikele. Muuga mõisa tagant Rahkla suunas kulgev tee on praegu kehvapoolne ja kruuskattega ning see on kavas saada mustkatte alla. “Rajaküla on tihedalt asustatud piirkond, sinna on viimastel aastatelgi inimesi juurde kolinud,” kõneles Vinni abivallavanem Eerik Lumiste.