Haridustemplites tehakse suuri remonte

Üks sellistest kohtadest on Vinni vald. Ulvi lasteaed asub armsas majas koos vanadekoduga. Praegu, kui lapsed on suvepuhkusel, on alustatud juba lasteaia kolimisega Ulvi mõisa. Vinni vallavanem Rauno Võrno rääkis, et remont algab sügisest ja kestab terve aasta. “Hoone ehitustööde eeldatav maksumus on 700 000 eurot,” ütles Võrno.