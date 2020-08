Galerii: keskerakond avas vanas rattapoes uue büroo

Peaministri saabumisel tervitas teda esimesena Isamaa erakonna liige, endine riigikogulane Marko Pomerants. Täna suhtekorraldusega tegelev Pomerants lausus autost väljunud Ratasele humoorikalt, et riigijuht võiks olla rõõmsama ilmega, sest büroo avamine on valitsuserakonna jaoks ikkagi tähtis sündmus.

Pomerants lausus tervituseks, et soovib koostööd ja konkurentsi. "Koostööd ei karda, konkurentsi ka. Käin kontrollimas, kas pilt on nähtaval kohal," ütles ta ja ulatas kingituseks enda raamitud pildi kirjaga "Vali kord!", mis pärineb ligemale paarikümne aasta tagusest ajast, mil mees ise esimest korda rigiikogu valimistel kandideeris.

Uues keskerakonna büroos pole Marko Pomerantsi foto siiski kõige suurem, kordades suurem on sellest juba seinal rippunud keskerakonna juhi Jüri Ratase paraadfoto.

Keskerakonna Lääne-Virumaa piirkonna juht Siret Kotka lausus kohaletulnutele, et uues büroos on palju õhku ja seal leidub uut hingamist. "Keskerakond algab Lääne-Virumaal siit ja saab siit uue hingamise. Enne järgmise aasta kohalikke valimisi me seda hingamist Lääne-Virumaal tegelikult juba ka näeme," märkis ta.