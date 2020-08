Pühapäevane huvi Vallimäe Vabaõhukeskuse vastu meenutab tõelist rahvapidu

Mõned jalutajad rääkisid, et käivad nüüd peaaegu iga päev Vallimäel jalutamas. Tallinnast saabunud suurem seltskond märkas uudist eelmisel päeval uudistes ja sõitis täna kohe kohale. "Akustika on väga hea," kiitis vanem proua asjatundlikult. Selle pere jaoks oli suur üllatuas, et Rakveres midagi niisugust kerkimas oli ja varem olid nad külastanud lossivaremeid. "Isegi ei kujutanud ette, et siia midagi sellist on võimalik luua, mingid künkad paistid ainult," jagus harjumaalastel tunnustust.

Tapalt uudistama tulnud perekond pidas eelmisel päeval pereringis juubelit ning pühapäeval võeti Saaremaalt külla sõitnud sugulased kaasas ning tuldi uusrajatist üle vaatama. "Nüüd on mida kaugelt tulnud külalistele näidata ja mõnus jalutuskäik teha," leidis tapalanna ja kiitis kompleksi võimsust. "Aga kust me infot, leiame mis üritused siin toimuma hakkavad," uuris mees ja naine lubas kodus guugeldada. Külalised Saaremaalt rääkisid, et vaatavad oma silmaga uhke rajatise üle ja õhtul saavad televiisorist avapidu näha.

Vanem abielupaar jalutas juba mitmendadt korda ja proua leidis, et kõik on lihtsalt imeline. Härrasmehel hingel olid teatavad kahtlused, kas ikka kompleks ennast tasa teenib ja produktiivne periood jääb lühikeseks. "Talvel siin ju midagi ei korralda," nentis ta, kuid leidis kohe, et Tallinna inimeste seas on Rakvere üritused varemgi hinnas olnud ja kui veel maantee nii korda tehakse, et 110 saab otse kohale lennata, siis on huvilisi kindlasti palju. "Nad kiidavad ju meie teatritki ja käivad siin tihtipeale vaatama. See tühi 100 kilomeetrit tänapäeval," arutles ratsionaalne Eesti mees, kuigi väike okas talle ikka kogu kulutuse äratasumise pärast jäi.

Parklates vahetusid pidevalt masinad ja rahvas vaatas uudistavalt ringi, millist treppi või teed pidi kuhu pääseb.