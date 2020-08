Simuna hobisünoptik hakkab omandama sünoptiku ametit

Esialgu kuulub simunalase tööülesannete hulka inimestele ilmastikunähtuste selgitamine ja ilmateenistuse sotsiaalmeediakonto sisustamine ning toimetamine.

Kliima on pidevas muutumises ja seda tajume järjest enam ka Eestis mitmesuguste ilmastikuoludega kokku puutudes. Ilm ja sellest rääkimine ühendab kõiki inimesi ning päevast päeva peame me kõik arvestama oma tegemistes sellega, mis ilm parasjagu on või mida ilmaprognoos edasiseks lubab.

"Ilmastiku ekstreemsuste eest hoiatamine, ilmanähtuste selgitamine ja inimestes keskkonnateadlikkuse kasvatamine on ka keskkonnaagentuuri üks ülesannetest," ütles keskkonnaagentuuri juht Taimar Ala. "Asutusena näeme oma rolli ka järelkasvu kasvatajana teatud valdkondades, lisaks peame oluliseks toetada inimesi uute võimaluste loomisel ja unistuste täitumisel nende professionaalses arengus."

Ala sõnul on Kiitsak keskkonnaagentuuri tegemistega tuttav juba varasemast ajast, kuna on viibinud seal praktikal. "Loodame, et Kairo Kiitsak suudab nii keskkonna kui ka ilma valdkonda lähemale tuua ka nooremale generatsioonile, kes traditsiooniliste infokanalite asemel teavet rohkem nutiseadmetest ammutavad," lisas keskkonnaagentuuri juht.

Kiitsak on lõpetanud Tartu ülikooli geograafia eriala ning kaitsnud bakalaureusetööd ohtlike ilmastikunähtuste teemal. Mehe enda sõnul tekkis tal huvi ilma vastu juba 12-aastaselt, aastal 2010. "Sel ajal hakkasin ka esimest korda kirjutama pisikesi ilmajutukesi meediasse," rääkis Kairo Kiitsak. Aktiivsemalt hakkas ta ilma- ja loodusnähtuste pildistamise ja filmimisega tegelema kolm aastat hiljem.

"Olen pälvinud tunnustusi nii Eestis kui ka mujal maailmas ning suurimaks saavutuseks on kindlasti WMO ehk maailma meteoroloogiaorganisatsiooni fotokonkursi võitmine 2016. aastal ja 2019. finaali pääsemine. Mul on hea meel, et saan alustada tööd Eesti mõistes parimas võimalikus kohas, kus oma ilmahuvi professionaalselt arendada ja unistusi ellu viia," kõneles Kiitsak.

Simunalane liitub keskkonnaagentuuri sünoptikute meeskonnaga, kuhu kuuluvad ka paljudele nime- ja nägupidi rahvusringhäälingu uudistesaate "Aktuaalne kaamera" ilmateatest tuttavad sünoptikud Taimi Paljak ja Ele Pedassaar.

Meedia kaudu edastatava ilmainfo kõrval on aga sünoptikute töös kõige olulisem võimalikult täpsete ilmaprognooside ja hoiatuste koostamine nii maismaa- kui ka merealade ja õhuruumi kohta ning teabe operatiivne edastamine inimeste turvalisuse eest hoolt kandvatele riigiasutustele (päästeamet, häirekeskus, kohalikud omavalitsused) ning lennundus- ja laevandusettevõtetele, samuti erafirmadele, kelle töös ilm olulist rolli mängib.