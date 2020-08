Viru Folgi korraldaja: Käsmus ma ohtu ei näe

President Kersti Kaljulaid ei suhtu pooldavalt praegusel ajal korraldatavatesse massiüritustesse, kus koroonaviirus võib taas vabalt levima pääseda. Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna juhataja Heli Laarmann soovitas aga kaaluda lähiajal suurürituste ärajätmist.

Sel nädalavahetusel toimub Käsmus Viru Folk. Korraldaja Peep Veedla rääkis, et Käsmus ta ohtu ei näe. "Haigus on olemas ja oleme valmistunud. Välitingimustes hajub festival Käsmu vahel ära," ütles Veedla.

Viru Folgi korraldaja sõnutsi on ainuke kontsert, kus kuulajaid palju koos, peaesineja Alexander Rybaki kontsert. Eurolaulik on festivali viimane esineja.

Peep Veedla sõnul on tavaliselt Viru Folgil kõvasti rohkem inimesi kui sel aastal.

"Nüüd, kui rahvahulk on tavapärasest palju väiksem ja nad on hajutatud mööda küla, siis on võimalik igalühel omakorda teistest eemale hoida. Ruumi on," arutles Veedla.

Siseüritustest on seekord vaid üks kontsert rahvamajas. Kahesajakohalisse rahvamajja on hajutatult paigaldatud sada tooli. "Oleme hankinud desinfitseerimisvahendid ja müüki saavad ka maskid," lausus Veedla.

Ühelt poolt on loodud tingimused, teisalt püütakse hoiduda riskidest. Kui igal aastal on Võsu ja Käsmu vahel vuranud buss, siis sel aastal on sellest loobutud.

"Kui hoiad ise end, siis hoiab sind jumal või kes iganes," sõnas Veedla.

Vast valminud Rakvere Vallimäe vabaõhukeskuses on kogu augustikuu vältel toimumas suurüritused. Rakvere kultuurijuht Eve Alte lausus massiüritusel madala joone hoidmise kohta, et inimeste harjumus käia kontsertidel on muutunud.