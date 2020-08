Ülle Lichtfeldt esitab sumedas suveöös raadio vahendusel luulet

Ülle Lichtfeldti meelest on Ellen Niidu luule imeline. "Kuidas oskab üks inimene panna minu mõtted sõnadesse?! Nagu "Uus maailm", kus naine tuleb koju. Kõik on nii tuttav ja teada, aga ise ei oska oma mõtet nii seada. Ellen Niit on selle nii kaunilt kirja pannud, et tekib hea ja soe tunne," rääkis näitleja.

Aastal 2014 valminud luulekava, mille koostajaks on Virumaa Teataja ajakirjanik Inna Grünfeldt, oli Ülle Lichtfeldti raadioluuledebüüt. "See oli pea ees vette hüppamine. Mõtled enne, et mis see siis on, aga pole üldse lihtne. Aga hea tunne oli, et midagi sai ära tehtud. Energiat kulutas luulekava igatahes rohkem kui teatrietendus. Mulle oli see väga uhke kogemus. Väga õpetlik kogemus," tõdes Ülle Lichtfeldt.