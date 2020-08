Raudteel vohab umbrohi

Jaanus sõidab tihti rongiga ja ta rääkis, et kohati on lausa piinlik aknast välja vaadata. “Jaamades ja peatuskohtades vohab rööbaste kõrval kohati väga kõrge umbrohi. Väikese liialdusega võib öelda, et rongiaknast ei paista enam jaamahooned ära,” lausus ta. “Üldiselt silm puhkab – meie linnad ja asulad on heakorrastatud, muru kõikjal niidetud. Raudtee peaks olema riigi visiitkaart, aga meil vohab raudteejaamades põlvini rohi.”

Jaanus ei liialda. Näiteks Tapal on perroonide ümbrus küll korras, kuid haruteede ja raudtee piirdeaia juures kasvab tõesti kõrge rohi. Samasugune pilt avaneb ka Kadrina ja Rakvere jaamas. Eriti näotu on Tapa Esperanto tänav ja selleäärne kõnnitee – tee on üldkasutatav, kuid maa omanik on tegelikult AS Eesti Raudtee.