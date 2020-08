Sissejuhatuses toonitas õhtu juht Üllar Saaremäe, et vabaõhukeskus on oluline mitte ainult Rakverele ja Lääne-Viru maakonnale, vaid see on tähtis kogu Eesti turismi edendamiseks. Loodud on unikaalne esinemispaik. Pealava juures on 4200 istekohta, lisaks on võimalik paika seada 1500 istekohta, rääkimata sellest, et rokkkontsertidel enamasti istuda ei tahetagi. Foorumlava alal on 800 istekohta.