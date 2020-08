Maskid valmis!

Teiste Euroopa riikidega võrreldes on kevadise koroonakriisi järgne elu Eestis olnud midagi paradiisisarnast, kus kuri viirus ei paista enam kellegi igapäevaelu segavat. Muretu vabadus võib aga igal hetkel käest libiseda, eriti kui arvestada koroonaseiklejate pingutusi.

Inimene unustab kiiresti. Nii on meile hakanud tunduma, et Eestit ümbritseb turvaline mull, mille sees pole mõtet oma argielu planeerides enam kuigi palju mõelda sellele, kuidas alles paar kuud tagasi koroonaviirushaigus meid igal sammul ähvardas. Seda hoolimata tõsiasjast, et viirus pühib endistviisi üle maakera idast läände ega näita suures plaanis sugugi allaandmise märke.