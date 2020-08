Abistajad pakkusid hädas naisele tuge

Kõik käis kähku. Nii on Hanna-Liisa Kalininale rääkinud vend. Naine ise mäletab, et ta enesetunne oli halb: ta tõmbas sügavalt hinge ja hingamine oli valus. Enne kui Hanna-Liisa maha kukkus, püüdis ta otsida toetust seinalt. “Järsku oligi must maa,” ütleb Hanna-Liisa Kalinina.