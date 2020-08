Lääne-Virumaa keskraamatukogus avati Jüri Sikka näitus

Maalimine on Kehrast pärit mehele suur kirg. Ta on kunstnik, kellele meeldib katsetada ja proovida eri stiile, ning seni pole ta üht teisele eelistama jäänud. Seetõttu on näitus kirju ja mitmekesine nii värvide, stiilide kui ka teemade poolest. Maalimine on mehele hobi ja töö eest korraga, seetõttu on näitusel olevaid maale soovijail võimalik ka osta.