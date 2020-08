SA Kadunud: politsei ei andnud meile metsa eksinud Mikhaili kohta täit infot

"Meie loodud kodanikuühenduse eesmärgiks on kadunud inimeste otsimine ja reageerimine otsingu- ja päästesündmusele võimalikult kiiresti," selgitas Rüütel. "Me ei kasuta selleks sentigi maksumaksja raha, tegutseme vaid heade inimeste annetuste toel ja ainus tugi, mida riik meile pakkuda saab, on meie tegevust mitte takistada eluliselt olulisest infoväljast eemale hoidmisega, vaid vastupidi, meiega infot jagades." Rüütel viitas eelmisel aastal 26. detsembril Pääsküla rabast leitud Cärolinile, kes jäi invaliidiks. "Väga kurb on, kui mõnede ametnike otsustamatusest inimesed hukkuvad või jäävad invaliidiks," sõnas Rüütel.