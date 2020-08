Apteekrid: desovahendite ja kaitsemaskide vastu on huvi tõusnud

Rakvere Kroonikeskusese asuva apteeki proviisor Aime Teder rääkis, et maske on hakatud ostma tavapärasest rohkem, desovahendeid veelgi enam. "Statistilised numbrid on tekitanud veidi paanikat," nimetas Teder ennetusvahendite ostmise põhjuse.

Apteeker nentis, et seda ei pea pelgama, et kaup otsa saaks. "Maskide ja kaitsevahendite kriisi ei tule. Ladudes on suured varud, teiseks laineks ollakse valmis. See pole enam ootamatu," märkis Kompus.