Minotaurose labürint varitses autosid

Rakveres käib vilgas ehitustegevus ja suletud on kaks olulist kesklinna suunduvat tänavat: Lai ja Jakobsoni. Objektidel on eri ehitajad, kes kumbki olid koostanud oma ümbersõidu­skeemi. Linnavalitsusest anti neile kooskõlastus, süvenemata tõsiasja, et kuigi juriidiliselt on kõik korrektne, tuleb välja paras segapuder. “Meie näiteks tellisime liikluskorraldusskeemi vastava ala asjatundjalt ja sellele anti linnavalitsuses kooskõlastus. Paigaldasime märgid täpselt nii, nagu skeemil näidatud,” lausus Laia tänava ehitustööde objektijuht Janek Liiv. “Ma ise pole Rakvere inimene ja ma ei oska midagi arvata. Segadus tulenes ilmselt sellest, et ka paralleeltänav on osaliselt suletud.”