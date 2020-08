Solare alustab hooaega laululaagriga

Peale eriolukorra väljakuulutamist ei ole koor proove teinud. “Ei olnud mõtet juunis paariks korraks kokku tulla, et siis kohe suvepuhkusele jääda,” rääkis koorijuht ja dirigent Elo Üleoja. Aktiivse prooviperioodiga otsustati alustada augustis kohe peale laululaagrit. “Juba aastaid on meil kokkulepe Võsu koolimajaga, kus saame laagris olla,” selgitas dirigent. 13. septembril on tulemas ühe päeva jooksul kaks kontserti. Esimene kontsert on päeval enne jumalateenistust Väike-Maarja kirikus.

Sama päeva õhtul esineb Solare koos Virumaa Kammerorkestri ja Rakvere muusikakooli õpilastega Rakvere gümnaasiumis. Kontserdiga tähistatakse Arvo Pärdi 85 aasta juubelit ning Rakvere muusikakooli 75 aasta juubelit. Muusikakool soovis kevadel oma juubelit tähistada, kuid plaanid luhtusid ja nüüd leidis Toivo Peäske, kontserdi peakorraldaja ja initsiaator, et paneks need kaks üritust kokku. Arvo Pärdi laule kuuleb Solare esituses ja kontserdile on kaasatud kooristuudio So-La-Re lapsed, kellega koos tuuakse lavale mõned Pärdi lastelaulud. “Tuleb tore kahe poolega kontsert, kus kuuleb loomulikult muusikakooli tublide instrumentalistide ja solistide esitusi,” kõneles Elo Üleoja ja rääkis, et otsuseni jõuti juba mais.

Koori tavaproovid toimuvad korra nädalas kaks kuni kaks ja pool tundi, selle aja sees pole võimalik väga mahukalt midagi ette võtta. Laululaagri mõte ongi tegeleda aktiivselt harjutamisega, et taastada vormi.

Proovidega alustatakse juba reede õhtul, laupäeval tehakse kaks pikka, umbes kolmetunnist proovi. “Meil on väga hea hääleseadja, Leelo Talvik, kes käib nii Solaret kui ka kooristuudiot So-La-Re vokaalselt koolitamas, ja ta lubas samuti laagrisse tulla,” kiitis dirigent.