Hubase pubi saatus läheb rakverlasele väga korda

Inglise pubi praegune projektijuht Joel Mursal on sündinud ja kasvanud Rakveres ning Inglise pubist on tal helged mälestused. “Inglise pubi oli minu jaoks eriline koht, kuhu mu ema mind sööma viis näiteks kooli lõpu või alguse puhul,” ütleb Joel Mursal. 2004. aastal läks Mursal Tallinnasse ehitust õppima ja väga tihti ta Rakveresse peale seda pole sattunud, aga saatuse tahtel sai just temast Inglise pubi projektijuht. “Asjad juhtuvad põhjusega, ja kes teeb asja südamega, selle teele satuvadki need huvitavamad projektid,” räägib ta.