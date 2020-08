Linnuse palgasõdur krooniti riigi ujumismeistriks

Juhendajaga vestlemise järel võttis ta enda sõnult aja maha, et sooritus rahulikult läbi mõelda ja analüüsida. "Keskendusin, võtsin räägitud asjad õhtuses finaalis käsile ja tegin ära. Ütleme nii, et andsin ühe korraliku lahingu. Hästi üllatav päev, ma ei suuda seda kõike siiamaani uskuda," kõneles Lääne-Viru esiujuja, kes läks esmaspäeval Tartus alanud tiitlivõistlustele vastu suure treeningukoormuse pealt. Peamiselt on ta suvel harjutanud uue treeneri Dmitri Kapelini kavade järgi Rakveres Aqva ujulas. "Trennid on olnud väga rasked, aga siin ma nüüd olen," lausus ta.