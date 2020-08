Külmetusjoogid lähevad apteegis kaubaks

Rakvere tervisekeskuse doktor Kersti Veidrik rääkis, et ta ei ütleks, et sügise juurde kuuluvad viirushaigused on oma võidukäiku suve lõpus alustanud. "Sooja suve teema on konditsioneerid, ja kui on palav, siis ka külmad joogid," lausus ta.