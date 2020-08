Töökaaslased mälestavad Sven Ivanovi kui alati positiivset ja rõõmsat juhti

Vahur ütles, et ettevõtete omanikering – Estonian Spiritiga on seotud mitu selle valdkonna ettevõtet ja Ivanov ise kuulus seitsme ettevõtte juhatusse – kutsub kokku kriisikoosoleku. “Ma ei tea, mida omanikud otsustavad ja kuidas nüüd edasi minna. Arvestades Sveni panust oleks vaja palgata vähemalt kolm uut tegevjuhti,” lausus Marius Vahur.

Katri Kask avaldas lootust, et Sven Ivanovi elutöö – piiritusemuuseumi rajamine Moe vanasse viinavabrikusse – viiakse lõpule. “Vabrik on praegu kollektiivpuhkusel ja uudis Sveni surmast on nii värske, et ma ei oska tuleviku kohta midagi öelda. Väga palju suuri asju on pooleli, eeskätt piiritusemuuseumi sisustamine. Tahan loota, et Sveni elutöö viiakse lõpule, sest muuseum oli talle väga südamelähedane.”