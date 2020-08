Alex Ahtiainen võitis pikas basseinis teisegi kulla

"Olen väga õnnelik ja rahul, et suutsin tasavägisest ujumisest võitjana väljuda. Pärast hommikust eelujumist tegime treener Dmitri Kapeliniga analüüsi ning õhtul finaalis suutsin juba varasemaid vigu vältida. Need on siiani olnud mu karjääri kõige edukamad Eesti meistrivõistlused. Ootan juba huviga, mida viimane päev toob," rääkis Alex Ahtiainen.