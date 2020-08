Rakvere haigla seab koroonaohus plaane

Rakvere haigla juhatuse esimees Ain Suurkaev rääkis, et meditsiinitegevust jätkatakse praegu täismahus. "Leidsime, et kui me täna oma patsientide külastatavust piirame, siis on sellest kõik pooled võitnud ja kogu teenus jätkub tavatingimustes. Teenusemahtusid ja arstiabi kättesaadavust me ei vähenda," ütles Suurkaev.