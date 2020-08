Pussitamise eest reaalselt vangi mõistetud mees läheb ringkonnakohtusse

Kohtunik Tiit Kullerkupp selgitas, et eeluurimisel keeldus Põld ütluste andmisest. Kohtus aga esitas mees talle sobiva versiooni. Kullerkupp viitas asjaolule, et kui inimest süüdistatakse tapmiskatses ja – nagu Põld kohtus rääkis – asjas oli hoopis süüdi keegi teine, siis pidanuks ta seda kohe rääkima. Ka viitas kohtunik mitmele vastuolule Põllu hiljem räägitud versioonis. "Põld on meile lihtsalt valetanud," võttis kohtunik lühidalt kokku kohtualuse antud ütlused.