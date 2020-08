Sõmeru keskusehoones on üleval Margit Kaare portreenäitus "Eluuni".  

Sõmeru keskusehoonel on kombeks paari kuu tagant näituseid vahetada, et pakkuda vallarahvale võimalust maja taas külastada. Seekord pöörduti Margit Kaare poole, kuna autor on oma valla inimene ja töötab Veltsi koolis õpetajana.

Rakvere valla kultuurinõunik Siiri Saarmets rääkis, et inimesed astuvad sageli keskusehoonesse sisse justnimelt järjekordse väljapanekuga tutvumiseks. Samuti on ta täheldanud, et õhtuti, kui maja on suletud, käiakse uudistamas läbi fuajee klaasseinte. Kindlasti on kõik näitusele oodatud, sest kunstniku enda sõnul pole põnevamat maastikku kui inimese nägu ja hinge salasopid peegelduvad ikka silmades. Joonistades avaneb justkui raamat ja selle tühjadele lehtedele ilmuvad lood.