Suvine teeremont käib Rakveres täie hooga

Mais alanud ümberehitustööd C. R. Jakobsoni tänaval, mis on üks käesoleva aasta suurematest teeehitusprojektidest Rakveres, kulgevad plaanipäraselt, teatas linnavalitsuse pressiteenistus. Lõpusirgel on asfalteerimine, jäänud on veel haljastus- ja korrastustööd, liiklusmärkide paigaldus, markeerimine ja viimistlus. Objekt valmib terviklikult augusti teisel poolel.

Tammiku ja Õie tänava ristmiku ümberehitus on samuti graafikus. Rekonstrueerimise käigus korrastatakse ainult ristmikuala, selle tulemusel muutub liiklemine oluliselt turvalisemaks ja ohutumaks nii liiklejaile kui ka jalakäijaile. Teedeinsener Korbe sõnul käivad objektil veel asfalteerimistööd, ees ootab kergliiklustee kivikatte paigaldamine. Tööd lõpevad eeldatavasti augusti teises pooles.

Juunis alanud Jaama tänava ümberehitus on jõudnud poole peale. Lennart Korbe sõnul käib objektil praegu sademeveetorustiku ehitus, kõnniteed ja kergliiklustee on osaliselt juba tehtud. "Tööd käivad laial rindel," ütles Korbe. "Maapõuest tuli välja vana sademeveetoru ja mitmes kohas vana ka gaasitrass, mille täpne sügavus polnud projekteerijale teada. Kuna sealses piirkonnas on pinnas hästi kõva, võib see mõjutada torutööde kavandatud kulgu," selgitas Korbe. Objekt valmib plaani kohaselt septembris.

Vallikraavi tänava rekonstrueerimine on algusjärgus. "Vana teekate on üles võetud ja alustatud kõnniteede ehitusega. Ees ootab sademeveetorustiku paigaldamine, mis on aeganõudev töö," lausus Korbe.

Ümberehituse tulemusel muutub Annemäe tee ja Vallikraavi tänava ristmik senisest ohutumaks. Varasemaga võrreldes nihkub Vallimäe poolt lähenejale veidi ristmiku pealesõiduala, et paraneks nähtavus. Jalakäijatele ja kergliiklejatele muutub liiklusolukord tunduvalt paremaks. Objekt valmib eeldatavasti oktoobri keskpaigaks.