Politsei laiendab inimeste otsingutel koostööd vabatahtlikega

Rüütli sõnul kaasatakse koostööversiooni tegemisel andmekaitset. Sihtasutuse juhi sõnul tunnistasid korravalvurid kohtumisel, et elupäästev otsing on kriisiolukord.

Kohtumisel osalenud PPA juhtivkriminaalametnik Andres Kirsing ütles, et arutlusel olid edasised tegevused politsei ja sihtasutuse vahel. "Politsei- ja piirivalveamet on alati valmis koostööks vastavalt seaduslikele võimalustele," lisas ta.

Koostöö politsei ja vabatahtlike vahel tõstatus seoses juulis Kadrina vallas kadunud Mikhaili osingutega, mis vältasid kaheksa päeva ja kahjuks lõppesid surnukeha leidmisega. SA Kadunud tegevjuht Aare Rüütli on varem öelnud, et otsingukoha määramisel on tähtsad sideoperaatori tehniliste andmete, kadunu räägitu ja maastiku analüüs. Esimest kahte sihtasutusele politsei ei andnud. Rakvere politseijaoskonna juht Katrin Satsi on varem selgitanud, et politsei lähtub oma tegevuses, sealhulgas info jagamisel, seadustest.