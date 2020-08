Neljapäeval võeti Kadrinas ehitajalt uus tervisekeskus vastu

"See tähendab, et ehituslikus mõttes on uus perearstikeskus valmis. Tõe huvides tuleb lisada, et üks väike vaegtöö, mis puudutab varikatust, lisati aktile," sõnas Laas ning lisas, et tänane allkirjastamine on erakordne, sest ka lepingujärgne tähtaeg oli 6. august. "Tavaliselt kipuvad ehitajad ikka tähtaega ületama, aga sel korral oldi väga täpsed," kiitis Laas töö tegijaid.

Tänasele allkirjastamisele järgneb hoonele kasutusloa taotlemine, millele järel saadakse ka tervishoiuasutuse tegevusluba. "Loodame, et need protsessid ei võta liiga palju aega ja inimesed saavad juba septembris perearste uutes ruumides külastada," sõnas abivallavanem ja rääkis veel, et sisustuse poolest on kõik, mis valla poolt oli ette nähtud, enam-vähem tehtud. Tema sõnul on puudu veel kardinad ja peeglid seinale panemata, kuid ümbrus on korras ja lisaks istutatakse sügise poole, õigel istutusajal, juurde kolm okaspuud. Hoonesse on juba sisse kolinud hambaarst, aga vastuvõttu veel ei toimu. Paraku ei ole uude hoonesse seni apteekrit leitud. Kohalikus Konsumis on apteek siiski olemas.