W. F. Nego­dajew, 1971. Matt kahe käiguga.

Lahendus: lipu ja vankri koostöös on hea matti teha nii, et üks neist hoiab eelviimasel real liini ja teine annab viimaselt realt, kuhu vastase kuningas juba aetud on, mati. Seda nimetatakse teerulli taktikaks. Teeme käiguga 1. Kh4–g5 vankrile tee vabaks, ja kui vastane käib ratsuga, on peale 1. … Rh2–g4 2. Oh3:g4X ja peale 1. … Rh2–f1 2. Oh3:f1X laual matt. Peale 1. … f3–f2 järgneb lihtne 2. Lg3–g2X.