Bolt pani Rakverre laienemise plaani ootele

Rakvere abilinnapea Rainer Miltop rääkis, et kuigi linlased on avaldanud juba häälekalt tõukerataste laenutamise soovi, tuleb neil kannatust varuda. “Kahjuks küll. Esialgne kokkulepe oli meil, et nad [Bolt] alustavad mai algusest, aga koroonaviirus lõpetas siis selle teema ära. Seejärel oli meil jutuks 1. juuli, kuid meid teavitati veidi enne seda, et Hiinast ühtegi tellitud asja kätte ei saa. Asi jäi kinni kaubatarnete taha,” kõneles Miltop.

Ka Bolti tõukerataste suunajuht Thomas Tammus mainis juba kevadel, et koroonaviirus on mõjutanud ettevõtte tarneahelaid päris palju. “Kõik võtab aega,” ütles ta toona.

Rainer Miltop lausus, et tal pole põhjust kahelda, et kaherattalised sõiduvahendid tuleval aastal Rakveresse jõuavad. Loodetavasti on omavalitsus selleks ajaks veelgi rohkem tänavaid korda teinud. “Kindlasti. Inimesed juba ütlevad, et nad tahavad tõukse, sest linnas on nendega nii hea sõita,” lisas abilinnapea.