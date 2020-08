Kadrina kaasav eelarve tõi kolm ettepanekut

Hindamiskomisjoni liige Aivar Aruja leidis, et kõik ettepanekud on toredad.

Tema sõnul on küllaltki tavapärane, et soovitakse just nimelt puhke- ja vaba aja võimalusi täiendada. “Kahju, et tuli ainult kolm ettepanekut. Inimesed võiksid julgemini oma soove väljendada, kui selline võimalus on antud,” rääkis Aruja.