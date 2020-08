Rakvere vald uuendab usinalt veevärki

Nii Levala kui ka Karitsa pumbajaam on valmimisjärgus. Mõlemas on vaja veel seadmed häälestada, kuid tööle hakkavad need juba lähinädalatel. Seni oli Karitsa puuraukudest tulnud vesi kõrge rauasisaldusega, kuid see probleem lahendatakse pumplaga ühes paigaldatava veepuhastusseadmega.