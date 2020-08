Tamsalu kultuurimaja remont edeneb

Tamsalu kultuurimaja on plaanis pidulikult taasavada novembris, kuid täpne kuupäev pole veel paigas. Ehitus on aga jõudsalt edasi liikunud: osa hoone välisilmest on saanud uue näo, õues on uued teerajad ja terrassid. Maja sees on aga tegemist veel üksjagu.