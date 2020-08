Tapal tähistatakse tuletõrje 120. aasta juubelisünnipäeva

Eesti Tuletõrjemuuseumi juht Ivo Pulus kõneles, et nende poole pöörduti Tapa vallavalitsusest palvega aidata väärikat juubelit meeles pidada. "See on oluline sündmus, vaatasime meeleldi üle, mis meie kogudes on," kõneles Paulus, kelle sõnul lüüakse kaasa üle Eesti suuremate päästealaste tähtpäevade korraldamisel.

Üheks ilmselt kõige põnevamaks eksponaadiks on vana Dodge. 1946. aastal toodi see Eestisse Lätist Ventspilsist trofeeautode laost pikendatud telgede vahega veoautona. Lõuna-Eestis ehitati masinat paar aastat tuletõrjeautoks ning Suure-Jaanis oli see kasutuses kuni 1966. aastani, siis müüdi ta Saarepeedis olevale kolhoosile „Võit“. Ivo Pauluse sõnul on trofeeautol seos olemas ka Tapaga- see käis remondis Tapa tuletõrjedepoos.