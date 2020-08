Kergejõustiklased tõmbasid selga koondise vormi

"Tuul oli nagu ikka vastu, aga selge on see, et [teivashüppepaiga] matte kuskile allatuult ei panda," lausus Mülla. Et kindlustada koondisele vajalikud punktid, valis rakverlane algkõrguseks 3.50, mille ületas pingevabalt. Järgmised kaks kõrgust (3.70 ja 3.90) alistusid teisel katsel. "Proovisin Pärnus alustuseks teivast, millega viimati auku kukkusin," lisas ta.