Terviseamet ei avalda, kas teeb üllatusreidi Viru Folgile

Saar selgitas, et ürituse loa annab muusikafestivalile Viru Folk kohalik omavalitsus. Terviseamet nõustab ürituse korraldajat selles, mida oleks vaja teha inimeste ohutuse tagamiseks. Saar nimetas piisava koguse hügieenivõimaluste loomist ja inimeste hajutatust.

"Inimestel on ka endal vastutus," jätkas Saar ja rõhutas, et haigena ei tohi ühelegi üritusele minna. Ka siis mitte, kui tegemist on kergemate haigusnähtudega.