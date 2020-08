Rain Veideman siirdub uueks hooajaks mängima Saksamaale

Mees, kelle käe all mängis selle sajandi alguses eestlastest klubikorvpalli veel Gert Kullamäe, on olnud samuti Saksamaa, Poola ja Iraani koondise peatreener. Selle aasta veebruarist juhendab ta aga Tuneesia rahvusmeeskonda.

Bauermann ütles klubi kodulehe vahendusel, et talle on Veidemani mäng alati sümpatiseerinud. "Ta on ohtlik kolmepunktiviske joone tagant, aga samas omakasupüüdmatu," lausus peatreener. Veel märkis ta, et peab Rostocki meeskonna jaoks oluliseks just rahvusvahelise mängukogemusega pallurite lisandumist.