Marika Vartla mõisaaias õitseb 1400 sorti flokse

Mädapea mõisa floksipäevad toimusid tänavu viiendat korda, nii et väike tähtpäev juba. "Omal ajal tuli aed ju millegagi täita. Mõtlesin siis, et miks mitte floksid," rääkis perenaine Vartla. "Ühest sordist sai kolm, kolmest kümme ja nii see asi üle pea kasvas. Tekkisid tutvused ja kontaktid teiste kasvatajatega, huvi flokside vastu aina suurenes."

Vartla tunnistas, et floksidele kulub tal 25 tundi ööpäevas ja ikka olevat ajast puudu. Sellest hoolimata peab ta mitu korda aastas ka lillepäevi – lisaks floksipäevadele korraldab ta Mädapeal ka pojengi- ja hostapäeva. "Täna on aias rahulik, aga homseks on end kirja pannud juba palju ekskursioone. Tuleb töine päev," lausus Vartla reede õhtupoolikul.

Tiiu Talimäe rääkis, et on ka ise flokside hobikasvataja ja otsib Mädapealt uusi sorte, et neid enda aeda soetada. "Nüüd on floksid uuesti moodi läinud, vahepeal peeti neid vanamoodsateks lilledeks," rääkis ta. "Vanasti vaid valge ja roosa õiega sordid olidki. Tänapäeval on värviküllus palju suurem. Nägin kuskil tumesinise õiega lille, otsin seda taga, et uurida, kas saaksin ka endale."