Galerii: Viru Folgi esimene päev - folk äratas üles trolli

Täna enne kella seitset õhtul avati pidulikult Viru Folk. Mõned tunnid on nauditud eriilmelist muusikat, tantsusamme ei vihuta, inimesed kuulavad rahus ja rõõmus Norra nägu helikeelt. Folgilised hoiavad pisut omaette, kaitsemaske ei kanta ja kallistusi ei jagata.

Viru folgi korraldaja Peep Veedla ütles, et seekordsel Viru Folgil kõlav muusika on nagu Norra: põhjamaine ja karge. “Festival on hästi rahulik ja intiimne,” märkis Veedla.

Korraldaja ütles tervituskõnes, et kõigil on oma suhe Norrasse - kes käib põhjamaal matkamas, kes kala püüdmas ja kes armastab merehõbedat süüa.

Justkui selle tõestuseks ei pidanud seekord folgil avakõnet Käsmu Meremuuseumi peremees Aarne Vaik. "Ta küpsetab Norra lõhet. Ootab kõiki kalale," sõnas Veedla.

Nagu Norra kultuurile pühendatud peolt ei puudu kala, on siin ka kuldsed suusad, õitseb Norra rahvuslill kanarbik ja laste rõõmuks on mängualal vahvad trollid. Loomulikult. Juba folgipeo alguses äratati üles viimane magav troll, et suur pidu saaks toreda alguse.

Käsmu külavanem Eduard Vainu ütles, et Viru folk on suurepärane festival, mis saavutanud kvaliteedi.

Kolmeteistkümnendal Viru Folgil on kolme päeva jooksul ligi 30 kontserti. Kui varasemalt on nurisetud, et intiimseid kontserte on vähe, siis tänavu on neid mitu.

Täna õhtul esineb paljude eestlaste lemmik - etno-folkansambel Dagö. Homne päev toob palju põnevaid esinejaid.

Muu hulgas tähistab oma 40 aasta juubelit meie oma rahvaliku ja kantrimuusika lipulaev Justament. Virumaa pärimuse radadel kontsert kogub kokku siitkandist pärit rahvamuusikute nägemuse erinevatest aegadest ja paikadest.

Kontserdil lasevad pillil kõlada Virumaaga seotud rahvamuusikud: Martin Müller, Villu Talsi, Ilmar Kald, Taavet Niller, Asso Int, Jaanus Põlder, Enver Lani ja paljud teised.

Homme astub lavalaudadele ka erinäoline kooslus VASSVIK. Tsirkulaarne saami helipoeet Torgeir Vassvik on oma muusika sisu ja mõtte sõnastanud nii: "Saami kultuuri alus on animism: kõik on seotud ja kõigel on elu."

Torgeir Vassviki joig paljastab inimhinge sügavaimad vibratsioonid ja väga kaunid ülemtoonid. Joik, kõlab kokku tema kitarri eksperimentaalse mängulise väljenduslaadiga, trummi ja saksofoniga.

Folgipeo lõppkontserdil astub üles Norrale kümme aastat tagasi Eurovisioni laulukonkursi võidu toonud andekas ja mitmekülgne lauljast viiuldaja Alexander Rybak.

Seekordseks kontserdipärliks on Käsmu enda viikinglaev Aimar, mis sai äsja kümneaastaseks. Võsult Käsmu sedakorda folgibuss ei sõida ja öösimmanitelgi muusika ei kõla.

Muusikale ja melule lisaks saab Käsmu muusika- ja koguperefestivalil nautida filmi- ja teatriprogrammi.