Terviseradasid on külastanud kolmandik eestlasi

Inimesed on terviserajad omaks võtnud. FOTO: Urmas Luik/Pärnu Postimees

Sihtasutuse Eesti Terviserajad tellitud Kantar Emori uuringust selgus, et 15 aastaga rajatud Eesti terviseradasid on teadlikult külastanud kolmandik Eesti elanikest. Lisaks vastas ligi veerand küsitletuist, et nad küll külastavad aeg-ajalt terviseradu, kuid ei ole nende kuuluvuses kindlad.