Punkar, kellest võinuks tulla hokitäht

Teisipäeval Rakvere teatri juurest Ida-Virumaale Kohtla-Nõmme poole liikuma asudes nendib Üllar Saaremäe, et ta pole sünnipaigas pikka aega käinud. “Niisama nagu ei ole põhjust minna ja nostalgitseda,” lausub ta. “Einoh, eks seda on ka tehtud, aga et lihtsalt niisama sõidaks Kohtla-Nõmmele – sellist pulli ei ole enne tänast ammu juhtunud. Olen juba kolmkümmend aastat ära, kuigi käisin kogu aeg, kui ema ja vend veel elasid. Praegu ei ole seal enam kedagi peale mõne vana punkarist tuttava, kes aeg-ajalt helistab. Tädi on samuti, aga tema elab Kohtla-Järvel.”