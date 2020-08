Väike-Maarja kirikus kõlavad koorilaulud

Tegu on Tallinna Kammerkoori uue hooaja esimese kontserdiga. “Tegime eriolukorra ajal proove kahemeetriste vahedega seistes ning kümnestes gruppides, nüüd oleme ühe korra ka kõik koos proovi teinud,” ütles Ülle Daut. Väike-Maarja kontserti oodatakse. “Sel kirikul on oma akustilised eripärad, oleme põnevil, kuidas õnnestub,” lisas Daut.

EELK Väike-Maarja kirik on reedest pühapäevani avatud ka teeliste kirikuna ehk uksed on huvilistele lahti. Koguduse diakon Juhan Rumm ütles, et aastataguse ajaga võrreldes on kogudus kosunud – igal pühapäeval osaleb jumalateenistusel 13–16 inimest.