Porkunis esitletakse raskeveohobuseid

Raskeveohobuste päev toimub tänavu 26. korda, tööhobuste aasta sündmust on korraldatud järjepidevalt igal aastal ja kokku on tuldud eri paigus.

Üritust korraldava Eesti Hobusekasvatajate Seltsi tegevdirektori kohusetäitja Krista Sepp sõnas, et sündmus pole mõeldud vaid hobusekasvatajatele, vaid kõigile huvilistele. Üheks tähtsaks ettevõtmise eesmärgiks on tutvustada ühte Eesti enda hobusetõugu.

“Eriti oodatud on need, kes soovivad selle hobusetõu kasvatamisega tegeleda, kuid pole veel otsust langetanud,” sõnas Sepp. Tähtis on taoline kokkusaamine raskeveohobuste pidajatele, kes saavad vahetada kogemusi ja tutvuda teiste kasvatajatega.

Raskeveohobuste päeva võõrustaja on Porkuni tall eesotsas Margus Vainuga. Porkunis on raskeveohobuste kasvatamisega alles hiljuti alustatud ja seetõttu on Krista Sepa sõnutsi huvitav teada, kuidas neil läinud on.