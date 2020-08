Nädala kaja: tere taas, koroona!

Paar kuud isolatsioonis istunud inimeste käitumine on igati mõistetav. Samuti võib aru saada ettevõtjatest, kes ootasid ja lootsid, et ehk ikka saab üritusele kutsuda saja asemel tuhat inimest või tuhande asemel kümme tuhat.

Ja valitsus võttis inimesi kuulda. Kui varem reageeriti jõuliselt üle riigi, siis nüüd on antud suurem õigus terviseametile ja kohalikele otsustajatele. Tartu linnavõim heidabki keskvõimule ette, et riigi rakendatud meetmed ei ole piisavad, linn üksi ei suuda koroonaga võidelda.

Loodetavasti on valitsuse passiivsus tingitud esimese laine majandusšokist, mitte poliitilisest mõttekäigust, et las ebapopulaarseid otsuseid teevad teised. Valitsuse käitumist saab pidada vähemalt esialgu õigeks. Iga piirkond analüüsigu ise olukorda ja otsustagu, mida teha. Tunnevad ju kohalikke olusid kõige paremini kohalike omavalitsuste või asutuste-ettevõtete juhid. Selgitamiseks toon näite, miks Eestis hakati rakendama kogukondliku turvalisuse printsiipi. Asi selles, et varem kehtis riigis rangelt vertikaalne käsulaudade süsteem: siseministeeriumist anti politseiametile suunised, näiteks et narkokuritegusid on palju ja nendega tuleb võidelda. Ja politseiamet saatiski selle suunise nii Ida-Virumaale kui ka Saaremaale. Esimeses oli tõesti narkokuritegusid palju, kuid Saaremaa korravalvurid otsisid mõnuainetega tegelejaid tuletikuga taga.