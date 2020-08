Mahemesinikust sai viis aastat tagasi 420 mahemesilaspere isa

Harro Rannamets on mesinikuametit pidanud praeguseks üle kaheksa aasta, kuna üheksast viieni kestva kontoritöö ja Exceli kõrvalt hakkas ta puudust tundma vabast õhust ja loodusest. Viimased viis aastat on ta tegelenud mahemeetootmisega. “Mu praegused kolleegid – Mart Kullamaa, kes sai oma esimese mesilaspere juba 12-aastaselt, ja Sander Sulane – kutsusid mind üheks nädalavahetuseks appi mesitarusid ehitama ning sellest nädalavahetusest alates hakkas asi arenema. Ühest nädalavahetusest sai teine ja nii see huvi süvenes,” räägib Rannamets. MTÜ Virumaa Mahetootjad esitas Rannametsa konkursi “Parim mahetootja 2020” kandidaadiks.