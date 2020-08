Lääne-Virumaale jõudis koroonaviirus peolt Tartu ööklubis Vabank

Terviseameti ida piirkonna osakonnajuhataja Marje Muusikus rääkis, et noor inimene, kes nakatus, elab Lääne-Virumaal. "Tema lähikontaktsed on samuti isolatsioonis. Lähipäeval testime pereliikmeid, loodame, et peresisest nakatumist ei tule," sõnas Muusikus.

Terviseamet on tuvastanud, et ööklubi Vabank koldega on praegu seotud 35 inimest.

Lääne-Virumaal on hetkel diagnoositud kahel inimesel koroonaviirus. Läinud teisipäeval selgus, et positiivse tulemuse andis ka Rakvere vallas elav Rakvere haigla töötaja, kes on töökohast pikalt eemal viibinud.

Marje Muusikus ütles, et tänaseks on testitud ka viirusekandja perekond. "Nemad olid negatiivsed. Lähiajal teeme haigele uue testi," lausus Muusikus.

Tänahommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi kaheksa inimest, juhitaval hingamisel on üks patsient. Eestis on koroonaviirus nõudnud 63 inimese elu.

Järgmised kaks nädalat on Eestis kriitiline aeg, mille jooksul on võimalik puhang kontrolli alla saada juhul, kui kõik käituvad vastutustundlikult. Efektiivseim meede nakkuse vältimiseks on distantsi hoidmine. Rahvarohketes kohtades ja eriti siseruumides, kus ei ole võimalik teiste inimestega distantsi hoida, on soovitatav kanda maski. Kinniseid rahvarohkeid kohti võiks võimalusel vältida.

Haigena tuleb püsida kodus, seda ka kergete sümptomitega. Mistahes haigussümptomitega tuleks kahtlustada koroonat ja võta ühendust oma perearstiga.