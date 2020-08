Tapa linn koroonat ei karda

Tapale hakkas rahvast kogunema juba kella üheksa paiku hommikul, mis oli ka linnapäevade ametlikuks algusajaks. Linna vahel äratas inimesi Tapa linnaorkester, sõites kaitseväe MAN-iga ringi.

Müüjad tulid Tapale juba kella kaheksa paiku, et paika sättida müügilauad ja -toolid. Rahvast kogunes kõige rohkem jäätisemüüjate juurde. "Tänane ilm on super, veidi liiga palav, aga just selle tarvis saamegi osta siit jahutuseks jäätist," rääkis Anastasia, kes seisis koos sõbrannaga jäätisesabas.

Laadal müüdi ka veine, näiteks Itaalia ja Gruusia omasid. Mionetto telgi all olevad müüjad, Olev ja Erik, kutsusid julgelt inimesi enda juurde veini maitsma ja niisama juttu puhuma. Klientuurist neil tänu heale suhtlemisoskusele puudu ei tulnud. "Tuju on meil alati hea ja tahame, et ka klientidel oleks tuju hea. Hea vein toob näole naeratuse," sõnas Olev.

Müügialale oli paljudesse kohtadesse paigaldadud desinfitseerimisvahendid, mida kasutati aktiivselt, kuid ikka oldi igal pool üksteisel külje all. "Püsime ikka tervetena ning haigena jääme koju," ütles Tapa vallavanem Riho Tell linnapäevade avakõnes. Kella 12.15 paiku astus lavale noorte seas tuntud Soundcloudi artist SIP€LGA 14, kes rahva südant muusikaga võita ei suutnud. "Muusika on mõeldud rohkem noortele, mitte meile. Meie oleme sellise muusika jaoks liiga vanad," sõnas Tapa pikaaegne elanik Helmi.