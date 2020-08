Rattavarastel on kett maas

Rakvere politseijaoskonna juhtivuurija Martin Rist rääkis, et jaanuarist augustini langes Lääne-Virumaal varaste saagiks viis jalgratast.

"2019. aastal varastati kümme ja 2018. aastal oli tosin rattavarguse teadet. Meil on heameel selle üle, et iga aastaga on rattavargusi Lääne-Virumaal aina vähem," lausus Rist.