Viru Folk on noormehele jätnud vaid meeldivaid mälestusi

Jon-Allar Velt lõpetas selle aasta suvel Saku gümnaasiumi ning suviti tegeleb ta enamasti laatadel käsitööehete müümisega. Müügimehe ametile lisaks aitab ta ka ühes Lõuna-Eesti ettevõttes jooke toota. "Viru Folk on mu selle aasta esimene laat, kus ma ehteid müün, kuna koroonapuhang ei võimaldanud kuhugi mujale varasemalt müüma minna," räägin noormees. Ehteid valmistab Jon-Allari venna Taavo sõber, kes on ehete valmistamisega tegelenud nüüdseks kolm aastat. "Mu vanem vend nägi minus potentsiaali, et müügimeheks hakata ja nii ma olengi neid ehteid müünud Viru Folgil juba kolmandat aastat," mõtiskleb Jon-Allar. Jon-Allar on ise väga hea jutuga ning teab ehetest pajatada põnevaid lugusid, mis inimesi juurde astuma meelitab.

Eelmise aasta müügiga jäi Jon-Allar ja ta vend väga rahule. "Ostlejaid oli erakordselt palju, võib öelda, et me tegime eelmisel aastal uue müügirekordi," ütleb ta. Noormees tõi välja selle, et tema kõige meeldejäävaim folk oli eelmisel aastal. "Inimesed olid nii muhedad ja positiivsed. Muidugi on minu leti juurest mööda läinud ka mitte nii meelepärased inimesed kuid ma ei lase end sellest heidutada, aga eelmine aasta oli üllatavalt meeldiv," ütleb ta naeratades. Kõige toredamaks mälestuseks peab ta ise aga seda, kui tema leti juurde tuli ostlema näitleja Alo Kurvits. "Ma pole ühegi võõra inimesega nii palju koos naernud kui temaga," ütleb Jon- Allar. Noormehe jaoks oli see väga siiras ja huumorit täis hetk. "Ühed väiksed tüdrukud tulid tema juurde autogrammi küsima, ilmselt tundsid tüdrukud ta selle järgi ära, et ta mängis paaris seriaali "Kättemaksukontor" osas hüpnotisööri. Eks see oli jah, omamoodi tore kogemus. Alo heitis veel selle intsidendi üle pärast nalja ja lahkus minu juurest naerulsui," räägib Jon-Aller.