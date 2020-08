Saada filmiteos! Rakvere gümnaasiumi filmifestival heidab pilgu peeglisse

Osalejate kuni 20-minutilisi lühifilme on võimalik saata kuni 1. detsembri südaööni. Filmi sisu ja žanri osas on noortele filmikunstnikele jäetud vabad käed. Festivalile on oodatud võõrkeelsed filmid, kuid sellisel juhul peavad olema filmile lisatud eestikeelsed subtiitrid. Saadetud filme hindab eelžürii, kelle valiku põhjal pääsevad finaali mõlemast kategooriast viis filmi. Finaali pääsenud filmide hulgast valib professionaalne põhižürii kummagi kategooria parima, kes saavad tunnustatud väärt auhindadega.

Emily Põdra rääkis, et ootab põnevusega, kuidas esimene filmifestival peakorraldajatena kulgeb! "On näha suurt ootust ja sära meie meeskonnaliikmete silmis, mis teeb südame kohe soojaks, sest eesmärk on ju teha midagi toredat kõigile – osalejatele, vaatajatele ja meile endile," sõnas Toome.

Kristin Lepp ütles, et nagu kõik kunstivaldkonnad, annavad ka filmid võimaluse peegeldada enda visioone ja väärtusi läbi loomingu. "Usun, et just peegel on see, mis teab inimest kõige paremini, olenemata sellest kas pilt meeldib või mitte. Iga meeskonnaliige on just nagu kild peeglist ning oma tööga anname me kõik kokku tervikpildi filmifestivalist!," lausus Lepp.