Noored ühendavad folgil töö ja lõbu

Kaheteistaastane Oskar ja üheteistaastane Georg tulid ka sellel aastal Viru Folgile raha teenima. Oskar õpib Tallinna Vaba Waldorfkooli kuuendas klassis ja Georg Haljala kooli viiendas klassis. Poiste emad töötavad folgil toitlustusosas ning sealt kaudu said ka poisid tuttavaks. Georg oli folgi jaoks valmis meisterdanud savist tuulekellad, mis tuule tulles tegid väga huvitavat häält. "Ma rullisin savi suureks plaadiks, siis tegin ühe vormiga selle ringikujuliseks. Lõikasin saadud ringist nagu väikse pitsakujulise viilu ära ja liimisin järele jäänud ringi otsad kokku, et tuulekell jääks kausja kujuga. Tegin ringi sisse enne ka augu ja panin sealt nööri läbi, et hiljem nööri otsa panna pärl, mis teeks heli, kui tuul tuleb," räägib Georg, kuidas ta tuulekella valmis meisterdas. Oskar pakkus möödakõndijatele aga magusat maiust ehk kass arturi kooki. "Müük on täna hästi läinud, me oleme nii palju asju maha müünud," ütleb Oskar. Eelmisel aastal oli Georg aga hoopis muusikurollis ning ta mängis parmupilli, mis oli inimestele väga meeldinud. Ka sellel aastal on poistel ainult kiidusõnu folgi kohta jagada. "Inimesed on väga sõbralikud. Üks noormees tegi meist isegi pilti ja lisas meid Instagrami story'sse, ta ostis meilt alguses ühe magusa maiuse ja hiljem tuli ta veel tuulekella ostma," räägib Oskar. Poiste sõnul on folgil väga lõbus, sest siis saavad nad koos aega veeta ja uusi sõpru leida. "Folgil on nii palju lahedaid asju ka müügis, mida näiteks kuskilt mujalt ei saa kui ainult siit," mõtiskleb Georg. "Näiteks see šokolaadi wrap, mida me sinuga eelmisel aastal sõime, seda pole me rohkem kuskilt saanud ja see oli nii hea," jääb Oskar mõttesse.